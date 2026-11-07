Abrir la Casa 2026: el festival de teatro que presenta obras en apartamentos de Bogotá

El festival Abrir la Casa reúne a seis agrupaciones teatrales y cinco espacios independientes que presentan obras en apartamentos y viviendas de Bogotá, principalmente en las localidades de Teusaquillo y Chapinero. La iniciativa comenzó el 30 de octubre y se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, con funciones que permiten al público disfrutar del teatro en espacios diferentes a las salas tradicionales.

La propuesta nació del trabajo de agrupaciones que desde hace varios años presentan sus obras en sus propias viviendas. Entre las organizaciones que impulsaron esta edición están Cuerpos que Gritan y Teatro Estudio 87, que decidieron unir sus programaciones para llegar a nuevos públicos y trabajar conjuntamente.

Sol Malagón, codirectora de Abrir la Casa, explicó en A Vivir que son dos días que presentar obras en apartamentos no responde únicamente a la disponibilidad de espacios o a las facilidades de producción. También es una decisión artística que permite experimentar con la iluminación, la disposición del escenario y la cercanía entre los actores y los espectadores.

A diferencia de una sala convencional, los asistentes llegan directamente a una vivienda, reciben indicaciones para ingresar y comparten un espacio cercano con los artistas. Además, la experiencia puede continuar después de la función, con conversaciones entre el público y los intérpretes.

El festival mantiene una comunicación personalizada con quienes se inscriben para asistir a las presentaciones, tanto para compartir las indicaciones de ingreso como para resolver inquietudes sobre las funciones.

Malagón señaló que la convocatoria ha reunido públicos de diferentes edades y que la programación incluye distintos géneros teatrales. “Es más un tema del formato, de la proximidad del teatro, también muchas veces de pocos actores”, explicó la codirectora, quien describió estas propuestas como teatro de pequeño formato.

Durante los últimos días del festival se presentarán tres obras: Polvo, de la Real Compañía, en Cónclave, Chapinero; Raquel, de Teatro Estudio 87, en su espacio del barrio Palermo; y Quién rompió el florero, en Teatro Sin Permiso, ubicado en el barrio La Soledad.

La programación, la información sobre boletería y las indicaciones para asistir a las funciones están disponibles en la cuenta de Instagram @FestivalAbrirlaCasa. Los interesados pueden consultar los detalles de cada presentación a través del enlace de la biografía o mediante mensajes directos.