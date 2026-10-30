La costosa herencia de Escobar: $1.427 millones y solo 20 hipopótamos esterilizados

Cornare, la autoridad ambiental que le ha tocado lidiar con la expansión de los hipopótamos en el país, advierte que el problema supera su capacidad. Así lo informó la corporación en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio.

No se ha reportado ninguna esterilización de estos mamíferos desde el 21 de septiembre de 2024, según dijo Cornare. En esa fecha se hizo la última de las 20 cirugías del convenio 905 de 2023, el cual costó $808 millones: cerca de $40 millones por individuo, aunque ese monto también cubre captura, monitoreo y trabajo con las comunidades.

Posteriormente, se hizo otro convenio, el cual se firmó con Corpoboyacá en 2025 por valor de $618 millones. Ese contrato sigue en ejecución y se desconocen sus resultados.

Fuente: Cornare, oficio CS-16582-2026 del 21 de octubre de 2026. Ampliar Fuente: Cornare, oficio CS-16582-2026 del 21 de octubre de 2026. Cerrar

La propia corporación reconoce que se trata de “una problemática cuya complejidad supera la capacidad de respuesta de una sola entidad y que demanda la participación articulada de las autoridades ambientales y del Gobierno Nacional”. La población de hipopótamos en Colombia se estima entre 181 y 215 animales.

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Veinte cirugías en un año

Las 20 intervenciones para esterilizar a los hipopótamos se hicieron entre el 1 de octubre de 2023 y el 21 de septiembre de 2024. De ellos, 11 eran hembras y 9 machos. Las cirugías se realizaron a diez adultos, ocho juveniles y dos crías, de 100 y 200 kilos. Fueron realizadas en el territorio donde habitan: cada individuo fue anestesiado con un rifle de dardos, operado en el lugar y luego liberado en su hábitat.

Fuente: Cornare, oficio CS-16582-2026 del 21 de octubre de 2026. Ampliar Fuente: Cornare, oficio CS-16582-2026 del 21 de octubre de 2026. Cerrar

Cuadro 1. ¿Quién pagó el convenio 905 de 2023?

Entidad Aporte Valor estimado Ministerio de Ambiente 59% $477 millones Cornare 24% $194 millones Gobernación de Antioquia 17% $137 millones Total 100% $808,5 millones

Fuente: Cornare, oficio CS-16582-2026. Los valores aproximados se calculan con los porcentajes informados por la entidad.

Cuadro 2. Población de hipopótamos

Zona Observados Población estimada Colombia 169 Entre 181 y 215 Jurisdicción de Cornare 58 en promedio, 72 como máximo Entre 76 y 98

Fuente: Cornare, oficio CS-16582-2026 del 21 de octubre de 2026.

Lo que viene

Cornare ha participado en pruebas piloto con una vacuna llamada GonaCon, que busca impedir la reproducción, aunque su efectividad todavía debe evaluarse.

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