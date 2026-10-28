Asointermedias pide apoyo técnico para preparar a los municipios ante Fenómeno El Niño

Tunja

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), de la que hacen parte Paipa, Duitama y Puerto Boyacá, solicitó al Gobierno nacional y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reforzar la asistencia técnica a los municipios para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La organización considera que el monitoreo climático, la interpretación de alertas tempranas y la capacitación de los equipos locales son fundamentales para anticipar emergencias relacionadas con la disminución de las lluvias, las altas temperaturas, los incendios de cobertura vegetal y las dificultades en el abastecimiento de agua.

Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias, insistió en la necesidad de fortalecer la planificación desde los territorios para reducir los riesgos y evitar afectaciones al desarrollo de las comunidades.

“El fenómeno de El Niño ataca nuestros territorios. Por eso es muy importante, vital tener ejercicios desde planificación desde nuestros territorios para evitar las consecuencias del fenómeno del Niño”, señaló Ospina.

El directivo también destacó el trabajo conjunto con las autoridades nacionales y los mandatarios locales para anticiparse a las posibles emergencias.

“La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias viene trabajando de la mano con el Gobierno nacional, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, conjuntamente con los mandatarios, alcaldesas y alcaldes, para prevenir todos estos efectos del fenómeno de El Niño”, afirmó.

Entre las prioridades, la asociación llamó la atención sobre la importancia de mantener activos los espacios de coordinación para la gestión del riesgo y contar con herramientas que permitan tomar decisiones oportunas en cada municipio.

“Es muy importante estar atentos y tener listos los consejos de riesgo locales y departamentales para afrontar las circunstancias desfavorables que se presentan a raíz de este fenómeno natural”, agregó el director ejecutivo.

El llamado se conoce después de que el Gobierno nacional anunciara medidas para preparar el sistema energético ante el fenómeno climático, incluida la meta de elevar los niveles de los embalses del 75,8 % a más del 80 % antes del 30 de noviembre.

Para Asointermedias, estas acciones deben complementarse con mayor acompañamiento técnico a las administraciones municipales, capacitación y acceso a información climática que permita reducir la vulnerabilidad de los territorios y proteger el abastecimiento de agua y la prestación de los servicios públicos.