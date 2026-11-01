Iván Cepeda denunció supuesta campaña de desprestigio en su contra: anunció nuevo debate en Senado

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda denunció que, después de su más reciente debate en el Senado y del anuncio de una segunda sesión de control político, tendría conocimiento de la preparación de una serie de campañas de desprestigio en su contra.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el congresista señaló a sectores de la oposición de estar detrás de estas acciones, que, según afirmó, que su propósito será promover procesos judiciales en Colombia o en el exterior, afectar su reputación y cuestionar su autoridad moral para continuar con sus denuncias.

“Su único y verdadero propósito es silenciarme, que deje la labor investigativa que adelanto en el Congreso de la República”, manifestó Cepeda.

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De igual forma, sostuvo que su vida es transparente e insistió que está dispuesto a someterse a cualquier tipo de examen. También advirtió que no dejará de ejercer sus funciones de control político, pese a las presuntas amenazas, intentos de chantaje e intimidaciones que denunció.

¿De qué tratará el próximo debate de Iván Cepeda en el Senado?

En su pronunciamiento, el senador confirmó que continuará con su agenda de debates de control político y anticipó el tema de su próxima intervención en el Senado.

De acuerdo con Iván Cepeda, su siguiente debate estará relacionado con presuntos hechos graves que involucran las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Así me sometan a toda clase de amenazas, intentos de chantaje y ultrajes, mi labor continuará normalmente”, aseguró el senador.

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Hasta el momento, Cepeda no entregó nombres concretos de las personas o sectores que, según su denuncia, estarían preparando las campañas de difamación en su contra.