¿Por qué sigue lloviendo tanto en Bogotá, a pesar de que se está en el Fenómeno de El Niño?

Cuando se habla del Fenómeno de El Niño, se piensa, directamente, en sequía y falta de agua; sin embargo, hay zonas del mundo en donde el tema es diferente como, por ejemplo, en Bogotá.

De hecho, la misma alcaldía de la ciudad publicó un artículo en donde explicó, entre otras cosas, por qué sigue lloviendo tanto en Bogotá, si se supone que el país ya entró en el Fenómeno de El Niño.

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En Caracol Radio le contamos.

¿Por qué sigue lloviendo tanto en Bogotá?

Pues bien, la Alcaldía de Bogotá explicó que el hecho de que en el país ya se esté en el Fenómeno de El Niño, no significa que esta época elimine por completo las lluvias, especialmente la segunda temporada de lluvias que se acerca para Bogotá.

Ahora, lo que sí afirmaron, citando al IDIGER, es que este fenómeno lo que hace es “reducir la cantidad de lluvias que Bogotá recibe en promedio”.

Sin embargo, aclararon que “durante octubre y parte de noviembre, puede traer lloviznas y temporales como fuertes vientos o granizadas”, sin que, necesariamente, El Niño haya desaparecido.

Estos son algunos mitos sobre el Fenómeno de El Niño

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En esa línea, la administración distrital aprovechó para desmentir algunos mitos que hay alrededor de este tipo de eventos climáticos y que, de esta manera, generan cuestiones como la ya planteada anteriormente de por qué si está El Niño, sigue lloviendo.

El primer mito que desmintió la alcaldía es que con el Fenómeno de El Niño solo habrá días calurosos. La realidad es que no, pues este mismo “no solo aumenta las temperaturas, sino que también puede generar madrugadas más frías, aumentando el riesgo de heladas, casos de hipotermia y enfermedades respiratorias”.

La realidad es que no, pues este mismo “no solo aumenta las temperaturas, sino que también puede generar madrugadas más frías, aumentando el riesgo de heladas, casos de hipotermia y enfermedades respiratorias”. El segundo mito es que con El Niño dejará de llover por completo y esto no es así . Este fenómeno “no suprime las temporadas de lluvias, su principal efecto radica en que puede reducir la cantidad e intensidad de las precipitaciones”, pero no acabarlas.

. Este fenómeno “no suprime las temporadas de lluvias, su principal efecto radica en que puede reducir la cantidad e intensidad de las precipitaciones”, pero no acabarlas. Finalmente, y como tercer mito, aparece relacionado con los desastres naturales. En el imaginario común se cree que con El Niño el único problema son los incendios forestales, pero no es así, “también pueden presentarse vendavales, caída de árboles y afectaciones en la calidad del aire”.

¿Qué es el Fenómeno de El Niño?

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El Fenómeno de El Niño no es más que “un evento de variabilidad climática natural que altera los patrones atmosféricos globales al calentar de forma anómala las aguas del Pacífico tropical”.

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