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01 nov 2026 Actualizado 18:05

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A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos DíasProgramas

Empawer, el restaurante de empanadas en Bogotá que combina sabores del mundo y arte local.

Ubicado en el barrio Modelia, este emprendimiento ofrece desde empanadas de sushi hasta opciones dulces, vegetarianas y veganas. Además, cuenta con una galería y espacios para promover el trabajo de artistas y emprendedores locales.

Empawer, el restaurante de empanadas en Bogotá que combina sabores del mundo y arte local

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Sergio Guerra, fundador de Empawer, creó en Bogotá un emprendimiento gastronómico que ofrece empanadas con ingredientes y preparaciones poco convencionales. La idea nació de su deseo de reunir a personas con diferentes gustos y preferencias alimentarias alrededor de una misma mesa. Por eso, su propuesta incluye opciones para quienes comen carne, vegetarianos, veganos e incluso para los perros.

Entre sus preparaciones está la empanada de sushi, la segunda más vendida del restaurante. Lleva palmito de cangrejo, camarones, mayonesa japonesa, arroz de sushi y aguacate, con una cubierta al estilo tempura. Sin embargo, la favorita de los clientes es la Pio Pionera, una empanada de pollo con miel mostaza y cubierta estilo broaster.

También ofrece sabores dulces y opciones vegetarianas, como la Cheesmosa, preparada con cuatro quesos colombianos. Además, cada mes presenta una nueva creación. Hasta el 31 de octubre estuvo disponible una empanada de arroz con leche y arándanos. Durante su conversación con A Vivir que son dos días, Sergio adelantó que la siguiente preparación de temporada incluirá kimchi coreano.

La experiencia de Empawer no se limita a la comida. El establecimiento cuenta con una galería en la que artistas del barrio pueden exhibir sus obras. También ofrece productos de otros emprendimientos de la zona, como café, artesanías y joyería.

A esto se suma Empawer Music, un formato de presentaciones musicales inspirado en Tiny Desk, que busca dar visibilidad a los músicos de Modelia.

Empawer está ubicado en la carrera 75 #23C-33, en el barrio Modelia de Bogotá.

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