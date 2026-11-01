Ana María Baquero, la ciclista colombiana que recorre Sudamérica en bicicleta rumbo a Ushuaia

Ana María Baquero, conocida en redes sociales como La Musiclera, continúa su viaje en bicicleta por Sudamérica con el objetivo de llegar a Ushuaia, Argentina, una de las ciudades más australes del continente. Desde el Salar de Uyuni, en Bolivia, la colombiana se prepara para continuar su recorrido hacia Argentina y Chile, en una travesía que comenzó a finales de 2024.

Durante sus estudios universitarios, Baquero aprovechaba las vacaciones para recorrer Colombia. Trabajaba durante el semestre, ahorraba y destinaba cerca de dos meses a viajar. Con el tiempo, decidió ampliar sus recorridos y contempló la posibilidad de llegar primero a Ecuador y después a Perú. A finales de 2024 emprendió una primera etapa desde Bogotá, pero regresó para terminar sus estudios universitarios.

En julio de 2026, después de finalizar el semestre académico, decidió retomar el proyecto. Viajó en avión hasta La Paz, Bolivia, desde donde continuó la travesía en bicicleta. Desde el Salar de Uyuni se prepara para cruzar el desierto de sal y seguir hacia Jujuy, Argentina. Después planea recorrer Chile hasta llegar a Ushuaia, su destino final.

Mientras avanza, comparte en su página web y redes sociales información sobre las rutas, los lugares donde acampa y las alternativas de hospedaje que encuentra en el camino. A través de sus publicaciones, busca documentar los lugares que visita y ofrecer información útil para otras personas interesadas en realizar viajes similares.

Su experiencia también dio origen a Las Musiclistas, un colectivo sin ánimo de lucro que reúne a mujeres ciclistas en Bogotá. La iniciativa surgió después de que varias mujeres comenzaran a consultarle cómo viajar solas, afrontar nuevas rutas o elegir la indumentaria adecuada. El espacio permite compartir experiencias, resolver inquietudes y crear redes de acompañamiento entre mujeres interesadas en el ciclismo

Aunque realiza el recorrido por su cuenta, Baquero reconoce que viajar sola representa un desafío. Explicó que hay días en los que se siente capaz de afrontar cualquier dificultad y otros en los que necesita más apoyo. Su familia, sus amigos y su pareja forman parte de la red que la acompaña a la distancia.

Además de ciclista, Ana María es música y lleva un ukelele durante sus viajes, que toca cuando encuentra tiempo entre las largas jornadas de pedaleo. Así combina sus dos pasiones mientras continúa su camino hacia el extremo sur del continente.