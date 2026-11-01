Dobla Jam, el karaoke de películas y series que llegó a Colombia y en el que no se canta

Dobla Jam es una propuesta que cambia las canciones del karaoke por diálogos de películas y series. Su creador, Sebastián Casciani, tuvo la idea en Mendoza, Argentina, al pensar que, así como muchas personas conocen de memoria sus canciones favoritas, otras recuerdan las frases y conversaciones de personajes del cine y la televisión.

El proyecto comenzó con un evento en un bar argentino. La experiencia quedó registrada en un video que circuló por redes sociales y despertó el interés de personas de otros países que querían llevar el formato a sus ciudades.

La dinámica comienza tres días antes de cada evento, cuando los participantes reciben un listado de las escenas disponibles para elegir cuál quieren interpretar. También reciben el guion y el video correspondiente para practicar antes de subir al escenario.

Entre las escenas más solicitadas están las de películas como Shrek, Buscando a Nemo y Monsters, Inc., además de telenovelas como Betty, la fea, La usurpadora, Avenida Brasil y María la del barrio.

Dobla Jam también ha contado con la participación de actores profesionales de doblaje, entre ellos Luis Carreño, reconocido por interpretar la voz de Bob Esponja en Latinoamérica.

Actualmente, el formato está presente en Argentina, México, Costa Rica y Colombia. En el país, su primera experiencia se realizó en Chía, Cundinamarca, y sus organizadores tienen planes de llevarlo a Bogotá, Medellín y Cali. Para hacerlo, trabajan con productores locales encargados de organizar los eventos en cada ciudad.