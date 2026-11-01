Bogoshorts 2026: más de 300 cortometrajes llegarán a Bogotá del 1 al 8 de diciembre

El Festival de Cortos de Bogotá, Bogoshorts, celebrará su edición 24 del 1 al 8 de diciembre de 2026, con una programación de más de 300 cortometrajes nacionales e internacionales. Jaime Manrique, director del festival, explicó en A Vivir que son dos días los detalles de esta edición, que tendrá la astrología como eje temático.

Manrique señaló que el festival recibió cerca de 4.600 cortometrajes procedentes de 120 países, de los cuales alrededor de 500 fueron producciones colombianas. Un comité curador integrado por aproximadamente 25 personas evaluó las propuestas para definir la selección.

Durante la Noche de la Revelación, Bogoshorts dio a conocer 170 de los más de 300 cortometrajes que harán parte de la programación del festival. También anunció los proyectos que participarán en el Bogoshorts Film Market (BFM), su mercado audiovisual. La selección incluye producciones de ficción, animación, documental y la competencia Fanático, Freak, Fantástico.

El festival también contará con ChiquiShort, una sección dirigida al público infantil que incluye un proyecto de animación desarrollado con la participación de niños de Colombia, Corea del Sur e Indonesia. A esta propuesta se suman la Noche de Humor y las actividades dedicadas al cine fantástico.

Entre los cortometrajes seleccionados se encuentran Los poderes, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia y se presentará por primera vez en Colombia durante Bogoshorts, y La ley de las acciones, protagonizada por Andrés Parra y presentada en el Festival de Sitges.

Manrique también cuestionó la percepción de que el cine colombiano cuenta siempre las mismas historias. Según el director, la variedad de géneros presentes en la programación, desde el humor hasta el terror y la ciencia ficción, refleja la diversidad de propuestas de los realizadores nacionales.

La edición 24 también marca una nueva etapa en la propuesta temática del festival. Después de una trilogía dedicada al individuo, dividida en cuerpo, mente y espíritu, Bogoshorts tendrá este año una edición astrológica y proyecta una edición astronómica para 2027.