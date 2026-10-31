Líbano by Martha Bajaire: 27 años de tradición gastronómica libanesa en Ibagué.

Martha Bajaire es una cocinera ibaguereña que lleva 27 años compartiendo los sabores de la gastronomía libanesa en su ciudad. Su pasión por esta cocina nació de una tradición familiar que heredó de su abuelo y que aprendió desde pequeña junto a su madre. Con los años, convirtió esos conocimientos en su propio proyecto gastronómico: Líbano by Martha Bajaire.

El restaurante abrió hace 27 años en la Plaza de Bolívar de Ibagué y posteriormente estuvo ubicado en la zona de la calle 60. Finalmente, Martha decidió trasladarlo al barrio La Pola, donde creció, para ofrecer una experiencia más cercana y familiar. Actualmente, funciona en una casa en la que también participan sus hijas y nietos, tanto en la cocina como en la repostería.

Entre los platos más solicitados están los kibbehs, el kafta, el arroz con lentejas, el hummus y el tabule. También se encuentra el Trípoli, una preparación creada por Martha en homenaje a su abuelo, que reúne diferentes recetas tradicionales de la gastronomía libanesa.

Además de atender el restaurante, Martha comparte sus conocimientos a través de clases de cocina árabe, en las que enseña preparaciones tradicionales y sabores que ha descubierto durante sus investigaciones.

Durante su conversación con A Vivir que son dos días, Martha contó que tanto ella como su restaurante fueron nominados a los Premios La Barra 2026: ella en la categoría de mejor chef del Tolima y Líbano como mejor restaurante de cocina casual. La ceremonia se realizará el próximo 11 de noviembre en Bogotá.