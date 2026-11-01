Asobares ve positiva la militarización en Cúcuta y esperan un repunte en las ventas del comercio

Cúcuta

Desde el pasado jueves 29 de octubre, Cúcuta y su Área Metropolitana está blindada, tras la orden presidencial de militarizar la ciudad de manera inmediata y temporal, con el objetivo de recuperar la seguridad.

Tras lo anterior, desde Asobares en Norte de Santander indicaron que las medidas implementadas por el Gobierno nacional podrían generar mayor confianza entre los cucuteños, lo que se traduciría en un repunte de ventas durante este fin de semana de Halloween y puente festivo.

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“Esta militarización hay que mirarla con ojos diferentes. Ayer en la noche hicimos algún recorrido y la ciudad se veía mucho más tranquila, pero con la gente circulando y realizando sus actividades y visitando los comercios”, señaló Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Norte de Santander, en diálogo con Caracol Radio.

Malecón y zonas turísticas se preparan para recibir a sus clientes

Se espera, como ya es tradición en Cúcuta, que durante este fin de semana se presente un auge de visitantes en el Malecón y sus zonas aledañas.

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“El Malecón está preparado para que la gente pueda salir a compartir todo el fin de semana”, explicó el líder gremial.

La oferta comercial durante este puente festivo incluye actividades para niños, concursos de disfraces, presentaciones de talento en vivo y promociones gastronómicas. También combos y preparaciones especiales para facilitar el consumo de las familias.

Horarios extendidos y expectativas para el inicio de la temporada de fin de año

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Este puente festivo es el inicio de la temporada de fin de año, considerada una de las de mayor movimiento comercial.

Según Quintero, los establecimientos tendrán jornadas extendidas, con actividades que comenzarán desde las 4:00 o 5:00 de la tarde y podrán prolongarse hasta las 4:00 de la mañana, aprovechando los horarios autorizados para este fin de semana.

“Van a ser unas jornadas de trabajo bastante largas, pero esperamos que sean muy productivas y, precisamente, con el acompañamiento de la Policía y el Ejército, esto hará que la gente salga con confianza”, sostuvo.