Gobernador de Norte de Santander respaldó medida del Gobierno nacional de militarizar a Cúcuta

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. EFE/Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Luego de conocerse la orden presidencial de militarizar la ciudad de Cúcuta, como medida de choque urgente ante los hechos violentos que se han presentado durante los últimos días en la capital nortesantandereana, el gobernador William Villamizar aplaudió la decisión de Abelardo de la Espriella.

“En el día de hoy queremos respaldar la decisión de nuestro Presidente de la República, doctor Abelardo de la Espiella,de militarizar el área metropolitana de Cúcuta”, dijo el mandatario regional.

Villamizar destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional, así como de las demás autoridades, para enfrentar las estructuras criminales con presencia en esta frontera.

“Los hechos que han sucedido en los últimos días ameritan esta medida para garantizar la tranquilidad de la comunidad y la seguridad en la región.Estas medidas de acción conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y demás autoridades es lo que permite efectivamente una lucha frontal contra la delincuencia y contra el narcoterrorismo”.

Cúcuta, bajo nuevas medidas de seguridad

De acuerdo con lo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, entre las nuevas medidas para Cúcuta están operativos urbanos especiales que iniciarán el próximo martes 3 de noviembre.

De la Espriella designó al Ministro de Defensa, Jorge Mora, como el encargado de las operaciones en Norte de Santander.