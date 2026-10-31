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31 oct 2026 Actualizado 15:05

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Cúcuta

Estas son las restricción para vehículos de carga en la vía Bucaramanga-Cúcuta durante el festivo

La medida aplicará para este puente festivo de Todos los Santos.

Policías de Transito de Colombia (Foto vía Colprensa)

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La seccional de Tránsito y Transportes de Norte de Santander dio a conocer las medidas de restricción de movilidad que aplican sobre la vía que comunica a Cúcuta con Bucaramanga, durante el puente festivo de Todos los Santos.

De acuerdo con la autoridad, el propósito de estas restricciones es regular la movilidad y contribuir con la seguridad vial en el corredor que comunica a los departamentos de Santander y Norte de Santander.

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La medida cobija a los vehículos de carga con un peso igual o superior a las 3,4 toneladas y se aplica sobre la vía nacional Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, en ambos sentidos.

Estos son los horarios de restricción para vehículos de carga

De acuerdo con la autoridad de tránsito de Norte de Santander, se establecieron dos jornadas de restricción durante este puente festivo:

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  • Sábado 31 de octubre de 2026: desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.
  • Lunes 2 de noviembre de 2026: desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

Así mismo, la Seccional de Tránsito de Norte de Santander indicó que sus unidades estarán desplegadas por las vías nacionales, brindando acompañamientos a los viajeros y vigilando que se cumplan con las normas de tránsito.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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