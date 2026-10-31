Fue hurtado un vehículo que transportaba al equipo de una organización humanitaria en el Catatumbo

Catatumbo

A través de un comunicado a la opinión pública, la organización humanitaria Mercy Corps reportó el hurto de un vehículo contratado para transportar a su equipo de trabajo en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información entregada por esta organización, el hecho se presentó en zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, mientras se adelantaba la implementación de actividades relacionadas a sus programas sociales.

¿Cómo están los colaboradores de la ONG?

En este mismo comunicado Mercy Corps dio un parte de tranquilidad, al asegurar que el personal que se transportaba en este vehículo salió ileso.

“Los/as miembros/as del equipo no presentaron afectaciones físicas y recibieron la atención correspondiente conforme a los protocolos internos de la organización”.

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Así mismo, indican que fue activado “de manera inmediata nuestros mecanismos de seguimiento y gestión del riesgo, y mantenemos el monitoreo permanente de la situación, con especial atención a la prevención del uso indebido de la visibilidad e identificación institucional que llevaba el vehículo en el momento del hurto”.

A pesar de lo ocurrido, esta ONG concluyó su comunicado a la opinión pública indicando que “como organización humanitaria, ratificamos nuestro compromiso de trabajo con las comunidades rurales de la región, con la convicción de seguir construyendo juntos oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias productoras de esta zona”.

Es de resaltar que de momento se desconoce quienes son los responsables de este hurto.