Fenalco Norte de Santander pide equidad en incentivos tributarios para empresarios de Cúcuta

Dinero colombiano y al lado el logo de FENALCO (Fotos vía Getty Images y redes sociales deFENALCO)

Cúcuta

La Federación Nacional de Comerciantes en Norte de Santander se pronunció recientemente frente incentivos de la Alcaldía de Cúcuta, que buscan impulsar la creación de nuevas empresas en esta zona del país.

“Desde FENALCO Seccional Norte de Santander celebramos la iniciativa del alcalde de San José de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, de promover incentivos tributarios en los impuestos Predial e Industria y Comercio, hasta por cinco años, para las nuevas empresas que decidan establecerse en nuestra ciudad. Consideramos que esta medida es positiva para atraer inversión, generar empleo y fortalecer la economía local”, dijo Fenalco a través de un comunicado.

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Sin embargo, piden equidad de estos incentivos para los empresarios que le han venido apostando a la ciudad desde hace varios años.

“Creemos que estos beneficios deben contemplar también a los empresarios que durante años han sostenido el comercio de Cúcuta. Son ellos quienes, pese a las dificultades económicas, la inseguridad y los desafíos propios de nuestra condición fronteriza, han mantenido sus negocios, generado empleo y cumplido sus obligaciones tributarias”.

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El llamado a la Alcaldía de Cúcuta

Desde Fenalco en Norte de Santander indican que es importante promover la nueva inversión en Cúcuta, pero que también se debe reconocer a quien continúa apostándole a la economía cucuteña, a pesar de las dificultades de seguridad y los desafíos que ha representado las relaciones con Venezuela.

“Si bien reconocemos los incentivos existentes para empresas que incrementan su planta de personal, consideramos necesario ampliar los alivios tributarios para los comerciantes y empresarios establecidos, reconociendo su trayectoria, permanencia y contribución al desarrollo económico de la ciudad”.

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Añaden que “hacemos un llamado respetuoso a la Alcaldía de San José de Cúcuta y al Concejo Municipal para que estudien mecanismos de beneficio tributario que garanticen condiciones más equitativas entre quienes llegan a invertir y quienes han apostado históricamente por nuestra ciudad”.

Concluyen enfatizando que Cúcuta necesita “proteger y fortalecer a quienes han construido su economía durante décadas”.