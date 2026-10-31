Llegan más de 300 militares a Cúcuta para reforzar la seguridad de la ciudad. / Fotos: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

Después de 48 horas de haberse ordenado la militarización de Cúcuta y su área metropolitana, llegaron a la capital de Norte de Santander más de 300 militares para reforzar la seguridad de la ciudad por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella.

“Esperamos que en muy poco tiempo la tranquilidad, la estabilidad y la normalidad regrese a los cucuteños” dijo Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta.

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El mandatario de los cucuteños resaltó que “son 324 nuevos miembros del Ejército que llegaron a la ciudad de Cúcuta y alrededor de 150 policías que van a reforzar esta medida de militarización en la ciudad de Cúcuta”.

En las próximas horas se estarán desplegando estas militares por puntos estratégicos de la ciudad.