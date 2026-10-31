“Pido perdón”: Juan Carlos González, condenado por el crimen de Jaime Esteban Moreno

Luego de un año de la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras una golpiza a la salida de una fiesta de Halloween en Bogotá, Juan Carlos Suárez, entregó la versión de los hechos.

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En un primero momento Suárez ofreció disculpas por su actuar el pasado 31 de octubre de4 2025.

“Pido disculpas y perdón por el dolor causado. Nunca espere que esto ocurriera. Unas cosas salían de mi control y otras no, y el arrepentimiento es grandísimo ante todo el mundo”, dijo en entrevista con el pódcast Conducta Delictiva.

En el mismo relato, el hombre negó que fuera una persona agresiva.

“Es falso que me ponga agresivo cuando tomaba licor. Yo en las fiestas era muy tranquilo y muy calmado. Incluso, la gente no sabe que me había pasado. Eso fue algo que ocurrió ese día, pero eso no era lo normal”, agregó.

Así mismo, el joven aseguró que la mujer de “vestido azul”, hoy prófuga de la justicia, no era su amiga cercana.

“Paola era amiga del barrio. No era muy cercana. Ricardo sí era amigo de Paola y él acompañaba a otra muchacha”, relató.

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Suarez en el mismo espacio contó lo que pasó ese día y cuales fueron los motivos de la agresión a Juan Esteban.

“Una de las muchachas que venía con Paola empezó a bailar con un muchacho de chaqueta roja. De un momento a otro se la llevó y después volvieron y ella tenía una máscara y estaba como llorando y pregunté que había pasado y que el muchacho la trato.. y le sacó. La verdad me dio mucha ira y tristeza cuando me contaron lo que había pasado. Y eso dañó el ambiente estábamos indignados con eso y me sentía impotente”, dijo.

Después de la situación permanecieron en el lugar donde era la fiesta y sobre las 3 de la mañana decidieron irse.

“Fuimos al Oxxo después de la fiesta y ahí fue cuando me encontré al muchacho de la chaqueta roja y ahí es donde ocurren las cosas. Yo le pegué porque ahí estaba la presunta víctima de la presunta agresión yo no quería que ella la viera. Ni que que estuviera cerca ni que hubiera cruce de la palabras. Cuando yo le dije ” váyase o lo casco” fue para que no ocurriera nada", aseguró.

Y agregó ,“una de las muchachas dijo que yo le había dado suave que solo le había dado un puño en la parte de trasera. Salí corriendo a darle otro golpe, pero la forma de defender el honor de esa muchacha no fue la correcta y me equivoqué y me deje llevar de las emociones y de lo que la gente me dijo me dio pedal”.

Después de eso, Juan Carlos aseguró no haber visto la actuación de Ricardo que, finalmente es quien le pega una patada a Jaime Esteban estando en el suelo.