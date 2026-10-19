Crimen Jaime Esteban Moreno: condenan a los dos procesados tras brutal golpiza
A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la muerte del joven son condenados los dos únicos procesados por la brutal golpiza.
Caracol Radio conoció que el sentido de fallo contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo es condenatorio.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...