Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 oct 2026 Actualizado 22:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Crimen Jaime Esteban Moreno: condenan a los dos procesados tras brutal golpiza

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la muerte del joven son condenados los dos únicos procesados por la brutal golpiza.

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía acusó a dos implicados en el crimen (imágenes de archivo)

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía acusó a dos implicados en el crimen (imágenes de archivo)

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía acusó a dos implicados en el crimen (imágenes de archivo)
Añadir Caracol Radio en Google

Caracol Radio conoció que el sentido de fallo contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo es condenatorio.

Noticia en desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado