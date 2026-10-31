Cambian las tarifas para taxistas que prestan sus servicios desde la Terminal de Salitre

190.000 viajeros se movilizarán a través de la Terminal de Transporte de Bogotá este puente festivo

Como resultado del plan integral de inversiones físicas, tecnológicas y operativas adelantado en la sede Salitre, La Terminal de Transporte de Bogotá actualizó el cobro de acceso al circuito a partir del primero de noviembre.

La nueva tarifa por el uso de esta área privada quedó fijada en $2.400, ajustando un valor que permaneció congelado en $500 durante más de ocho años.

Así mismo, con el objetivo de brindar una experiencia de viaje más segura, ágil y ordenada, para los conductores de transporte individual de pasajeros se hicieron algunas modificaciones:

● Seguridad biométrica y lectura de placas: Cámaras con reconocimiento facial y lectores de matrículas conectados en tiempo real con la base de datos de la Secretaría de Movilidad.

● Filtro estricto de seguridad: El sistema verifica instantáneamente que tanto el vehículo como el conductor estén legalmente habilitados.

● Asignación digital: Herramientas tecnológicas para solicitar el servicio con un turno y vehículo asignado de forma clara (datos que incluyen el nombre completo del conductor y vehículo que atenderá al usuario).

● Transparencia en cobros: Difusión de información detallada en las zonas de espera sobre los componentes de la tarifa (valor de la tarifa del servicio desde La Terminal) para evitar cobros indebidos.

● Control de calidad: Envío de encuestas electrónicas para que el usuario califique el servicio recibido.

Beneficios para los conductores

Así mismo, el proyecto tiene en cuenta la realidad operativa de los conductores, quienes enfrentan tiempos de espera entre 23 y en ocasiones más de 100 minutos en el circuito para recoger pasajeros, buscando que este tiempo se traduzca en un servicio más ágil, seguro y de alta calidad.