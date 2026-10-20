Crimen Jaime Esteban Moreno: condenan a 37 años y 6 meses de prisión a los asesinos

Justicia

El juez 801 Penal del Circuito Transitorio de Bogotá condenó a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro a 37 años y 6 meses de prisión por el crimen del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025, en la calle 64 con carrera 15 de Bogotá, cuando la víctima, en compañía de un amigo, salía de una fiesta universitaria.

De esta manera, el juez acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, que logró probar, mediante videos de las cámaras de seguridad, testimonios y el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la brutal golpiza que recibió la víctima y que, horas después, el primero de noviembre, le produjo la muerte.

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La investigación de este caso fue asumida por la fiscal Elsa Reyes, de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien, junto con un equipo de expertos investigadores, logró reconstruir, mediante el rastreo audiovisual, el minuto a minuto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjo la muerte del estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

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Precisamente, en medio de la investigación, se identificó que Suárez Ortiz interceptó y agredió al joven cuando salió de un establecimiento de comercio. La víctima no respondió a la agresión y se retiró con su amigo para buscar transporte y evitar la confrontación.

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“Los registros de cámaras de seguridad evidenciaron que los dos hombres persiguieron al estudiante hasta alcanzarlo en una esquina. Allí, González Castro le propinó una patada por la espalda que lo hizo caer. Suárez Ortiz continuó golpeándolo mientras permanecía en el suelo, en estado de indefensión”, señaló la Fiscalía.

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“Las evidencias obtenidas dan cuenta de que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte. Sin embargo, los hoy procesados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante”, señaló en su momento la Fiscalía.

Entre tanto, González Castro fue investigado por propinarle una patada por la espalda que lo hizo caer al piso.

“Aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó la víctima, Juan Carlos Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo”, agregó la Fiscalía.