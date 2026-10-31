Cierran seis minas ilegales de carbón que contaminaban ríos del municipio de Cucunubá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca intensificó las acciones de control y vigilancia sobre las actividades mineras que se desarrollan de manera irregular en la provincia de Ubaté. Las últimas diligencias tuvieron lugar en Cucunubá, en donde la Corporación constató graves afectaciones a los ecosistemas altoandinos y ordenó la suspensión inmediata de las actividades en seis minas de carbón.

Durante las visitas en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, se verificó que las explotaciones no contaban con los instrumentos ambientales requeridos para su operación, entre ellos licencias ambientales, planes de manejo, concesiones de agua y permisos de vertimiento. Además, se evidenció la intervención de áreas que no contaban con los títulos mineros correspondientes, situación que incrementaba los impactos sobre los recursos naturales.

También, se encontraron aceites usados, combustibles y lubricantes dispuestos directamente sobre el suelo, especialmente en las zonas de transporte vertical o inclinado y casetas operativas que no contaban con superficies impermeabilizadas ni sistemas adecuados para el manejo de derrames, así como acumulación inadecuada de otros desechos tipo chatarra y otros residuos sólidos.

En cuanto al recurso hídrico, las minas no contaban con sistemas adecuados para el manejo de aguas de escorrentía, como canales, cunetas y estructuras de sedimentación. Esto favorecía el arrastre de sedimentos y materiales provenientes de los patios de almacenamiento de carbón hacia fuentes hídricas y sus rondas de protección, entre ellas las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna. Así mismo, se identificaron vertimientos asociados a las actividades mineras y el uso de agua de bombeo para procesos de coquización sin contar con la respectiva concesión de aguas.

La flora y el paisaje también resultaron afectados por la apertura de socavones y explanaciones, que ocasionaron la remoción de vegetación nativa y la fragmentación de zonas de bosque húmedo montano bajo.

“Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores y los aplicaremos a demás terceros que resulten responsables, conforme a la normatividad vigente”, dijo el director de la regional CAR Ubaté, Julio Cesar Sierra León.

Así mismo durante las visitas, la CAR identificó condiciones de riesgo asociadas a la operación antitécnica de algunos socavones y a la presencia de minas abandonadas con procesos de deterioro y posibles derrumbes. También se evidenció el aprovechamiento clandestino de rocas de protección y cuñas de superficie, cuya extracción puede debilitar el macizo rocoso e incrementar el riesgo de movimientos del terreno y otros eventos que pueden afectar tanto a los ecosistemas como a las comunidades del área de influencia.