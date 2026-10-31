Joaquín Restrepo presenta sus obras en el Museo de Arte Contemporáneo y el centro de Bogotá

El artista colombiano Joaquín Restrepo presenta en Bogotá dos de sus proyectos: la exposición Tempus Meum, en el Museo de Arte Contemporáneo, y la escultura Renascitur, instalada cerca del Museo Nacional. En entrevista con A Vivir que son dos días, habló sobre estas obras, su proceso creativo y las historias que hay detrás de cada una.

Tempus Meum ocupa los tres pisos del Museo de Arte Contemporáneo y, según contó Restrepo, representa un sueño que tenía desde su infancia. La exposición estará abierta al público hasta el 7 de noviembre.

Otro de sus proyectos en Bogotá es Renascitur, una escultura de aproximadamente seis metros de altura ubicada junto al Bulevar del Museo Nacional, cerca del Hotel Tequendama. La pieza hace parte del espacio de UN_FAIR Tequendama y permanecerá allí durante un año.

Durante la entrevista, Restrepo recordó que la escultura estaba destinada inicialmente a una exposición en Medellín. Sin embargo, debido a dificultades personales y de producción, terminó en La Calera, donde permaneció expuesta a la lluvia y al paso del tiempo. Más adelante surgió la oportunidad de instalarla en Bogotá.

Sobre su significado, el artista explicó que con Renascitur busca transformar un espacio que estaba abandonado en un punto de referencia para la ciudadanía. La obra también representa la posibilidad de levantarse después de una caída y no permitir que un momento difícil defina la vida.

La obra de Restrepo también llegará a otros lugares del país. El artista tendrá tres esculturas en el Centro de Convenciones de Cartagena, durante MAS Cartagena, y otra en una glorieta de Rionegro, Antioquia.

A estos proyectos se suma su participación en la 61.ª Bienal de Arte de Venecia, donde presenta Nostos en el Palazzo Donà dalle Rose.