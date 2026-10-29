De La Espriella anuncia el resurgir de RTVC en la conmemoración de 22 años de la entidad

El Sistema de Medios Públicos de Colombia vuelve a llamarse RTVC, tras el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario señaló que el nombre reemplaza a Inravisión, denominación adoptada durante el anterior Gobierno, y afirmó que RTVC hace parte de la “historia de los medios públicos de Colombia”.

“A partir de hoy esta casa vuelve a llamarse RTVC. Me alegra profundamente poder hacer este anuncio aquí ante ustedes, porque ese nombre pertenece a la historia de los miembros de los Medios Públicos de Colombia”, manifestó el mandatario.

Agregó, que la televisión pública, le debe aportar a la sociedad y al desarrollo de todos los colombianos.

Nueva programación

El Presidente Abelardo De La Espriella explicó que el regreso de RTVC no se limitará al cambio de nombre, sino que deberá estar acompañado de una mejora sustancial en la calidad de los contenidos, la diversidad de voces y la libertad creativa.

En cuanto a la programación, anunció que Señal Colombia volverá a dar un lugar central a la historia nacional, las producciones colombianas, los contenidos infantiles y juveniles, el deporte, el cine y la cultura.

​​Por su parte, señaló que Canal Institucional deberá acercar el Estado a los ciudadanos y facilitar la comprensión de sus derechos, los servicios públicos y las decisiones gubernamentales que afectan la vida cotidiana.

Sobre Radio Nacional, indicó que “recorrerá Colombia llevando información música, cultura, deporte y las voces regionales”.

También sostuvo que “Radiónica deberá ser la casa de nuestros artistas, especialmente de aquellos que están comenzando y necesitan una oportunidad para que Colombia conozca su talento”.

Encuentros en contratación

El mandatario informó que el gobierno adelanta una revisión de la contratación en la entidad realizada durante el anterior gobierno.

Al respecto precisó que, por ejemplo, en el último año se suscribieron 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones y explicó que 87 de esos contratos se celebraron entre el 6 y el 7 de agosto pasado, en las últimas horas de la administración anterior.

“Ante una contratación de semejante magnitud al final de una administración, es deber irrenunciable del Gobierno revisar con lupa cada uno de esos contratos y determinar qué se compró, cuánto costó, para qué sirvió y si el gasto estaba justificado”, afirmó.

En ese contexto, el jefe de Estado también señaló que se identificaron más de 7.255 millones de pesos asociados a pauta, planes o contenidos digitales, mediante instrumentos relacionados con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

“Parte de esa contratación se ejecutó durante los meses del calendario electoral. Esa irregularidad, por supuesto, está siendo examinada con el rigor que merece”, aseveró.

Asimismo, el Presidente De La Espriella aclaró que no anticipará responsabilidades, pues la determinación de posibles conductas irregulares corresponde a las autoridades competentes.

“No voy a anticipar responsabilidades. Esa tarea le corresponde a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales, pero tampoco voy a aceptar que la palabra ‘investigación’ se convierta en excusa para guardar silencio”, expresó.

Compra de una unidad móvil

Entre los casos irregulares mencionados por el Mandatario está un contrato por 11.924 millones de pesos para adquirir una unidad móvil destinada a fortalecer la capacidad técnica de la televisión pública.

“La unidad no cuenta con la planta eléctrica indispensable para operar. Además, los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas. Y para cerrar con broche de oro se advierte un sobrecosto de más de 2.000 millones de pesos”, resaltó De La Espriella.

El Presidente pidió celeridad a los organismos de control, incluida la Fiscalía General de la Nación, para esclarecer los hechos dados a conocer.

“Estamos hablando de casi 12.000 millones de pesos de los colombianos y este es apenas uno de los casos que está bajo revisión”. El país necesita que los organismos de control y la Fiscalía General actúen con la celeridad debida para evitar que el inexorable paso del tiempo termine enterrando los hechos que ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades”, sostuvo.

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió a posibles inconsistencias en planillas de seguridad social utilizadas como soportes para autorizar pagos entre los años 2023 y 2026.

Durante su intervención, resaltó que al 31 de agosto pasado se reportaba un faltante superior a los 86.000 millones de pesos.

​“Este festín de corrupción dejó una preocupante situación que mi Gobierno tiene que corregir. Al 31 de agosto se reportaba un faltante de más de 86.000 millones de pesos frente a los ingresos propios presupuestales y compromisos que superaban en más de 47.000 millones de pesos lo efectivamente recibido”, reveló.