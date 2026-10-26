Petro sobre denuncias en su contra: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones”Petro sobre denuncias en su contra: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones”

A través de un comunicado, el expresidente Gustavo Petro respondió ante las denuncias que lo señalan de haber presuntamente utilizado contratos estatales para pagar encuentros sexuales con mujeres jóvenes. El exmandatario se defendió asegurando que este sería un ataque a su vida personal, un “intento de invadir mi vida íntima y sexual”.

A pesar de lo anterior, aseguró que jamás ha entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. “Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, indicó en el comunicado.

Señaló que su intención siempre ha sido ayudar a mujeres pobres, mujeres cabeza de hogar y que hacen trabajo sexual, con el fin de que tengan otras opciones de vida diferentes. “Jamás una persona que haya participado en esos programas públicos podrá decir que yo he hecho algo semejante”, dijo el exmandatario.

Asimismo, afirmó que en su vida personal nunca ha sometido a ninguna mujer a tener relaciones sexuales con él, puesto que siempre ha creído que la libertad es un derecho fundamental en todas sus relaciones. “Nunca he obligado a nadie. Y cuando he encontrado situaciones de vulnerabilidad social, he buscado ayudar a superarlas”.

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“Nunca he utilizado el poder público para obtener relaciones sexuales”: expresidente Petro

En medio de la controversia que ha generado esta denuncia que se conoció a través de una entrevista publicada por la Revista Semana, el expresidente también se refirió a quienes lo han juzgado por presuntamente haber usado su poder para obtener relaciones sexuales.

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Sobre esas críticas, Petro aseguró que, aunque sabe que el poder puede “provocar”, nunca ha utilizado su poder para obtener “sexo”. Agregó que en su sexualidad no está el uso del poder, sino “la búsqueda del amor y su realización. Cuando en esa búsqueda encuentro vidas destruidas por una sociedad machista, que discrimina económica y socialmente a las mujeres, hago lo que un revolucionario debe hacer: ayudar, entregarse al máximo y transformar la realidad”.