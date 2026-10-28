Senador Cepeda y ministro Dangond se enfrentaron en debate de control político

Este martes se llevó a cabo en la plenaria del Senado el debate de control político citado por el senador Iván Cepeda contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Durante la jornada, que se extendió hasta altas horas de la noche, se presentaron varios choques entre el oficialismo y sectores de la oposición en torno a sus visiones sobre la política agraria de este Gobierno y del anterior.

El senador cuestionó lo que consideró una contrarreforma agraria que, de acuerdo con él, estaría devolviéndoles la tierra que el Gobierno de Gustavo Petro les entregó a los campesinos a personas cuestionadas, incluso por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. En este punto, incluso señaló al presidente Abelardo de la Espriella de tener nexos con algunas de estas personas y anunció que lo denunciará penalmente.

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Al ministro Dangond, Cepeda lo acusó de una supuesta discriminación contra los campesinos y de desmontar las áreas protegidas para la producción de alimentos, también conocidas como AAPA, que, a juicio del congresista de la oposición, eran el sustento para la seguridad alimentaria.

En respuesta a estos cuestionamientos, el jefe de la cartera arrancó su intervención asegurando que todas las preguntas que le planteó Cepeda en el cuestionario del debate de control político, a su juicio, eran “un inventario de todos los fracasos que han acompañado la ejecución de la reforma agraria que su anterior gobierno ejecutó muy mal”.

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Desde el oficialismo cuestionaron los casos de corrupción del anterior Gobierno en materia agropecuaria y señalaron que la mayoría del presupuesto para este sector se habría destinado, supuestamente, a un “empleo militante” a través de miles de contratos de prestación de servicios.

Finalmente, el senador Iván Cepeda aseguró que no consideró que el ministro Dangond y los congresistas afines al Ejecutivo hayan respondido a los cuestionamientos sobre irregularidades en la nueva política de tierras y supuestos nexos con el narcotráfico.