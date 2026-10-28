Detenidas dos mujeres por falsedad personal en Cartagena: usaban documentos de otras personas

Dos mujeres, una de 26 años de nacionalidad extranjera y otra de 28 años de nacionalidad colombiana, fueron capturadas por la Policía Nacional en Cartagena por su presunta participación en el delito de falsedad personal, durante procedimientos de verificación e identificación realizados en los sectores de Bocagrande y El Laguito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los procedimientos se adelantaron cuando las unidades de atención policial realizaban controles para la identificación de personas.

Las dos mujeres trataron de engañar a los uniformados presentando dos permisos por protección temporal, con los que se identifican los ciudadanos venezolanos, pero al constatar la información se comprobó que no correspondía a las identidades reales.

Las autoridades investigan la presunta participación de estas mujeres en hechos de hurto a turistas bajo la modalidad de dama de compañía, específicamente cuando hombres buscan mujeres, las llevan a sus lugares de alojamiento y terminan bajo efectos de alguna sustancia, lo que facilita la comisión del delito.

La identificación falsa presuntamente la utilizan para no dejar rastro al momento de que se les exige registrarse en los hoteles o edificios donde su víctima está hospedada.

Tras los procedimientos, las mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual adelantará las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y definir su situación jurídica.

La Policía Nacional continuará desarrollando acciones de control y verificación en distintos sectores de Cartagena con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir conductas que afecten la convivencia, frente a lo cual el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, aseguró que siguen mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad e invitó a la comunidad a denunciar y cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos.