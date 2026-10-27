¿Millonarios estuvo en venta? la verdad sobre la intención de compra de un grupo inversor extranjero

Desde hace varias semanas se viene rumoreando sobre la intención de compra que había detrás de un grupo inversor extranjero por Millonarios. Sin embargo, dicha situación no llegó a ningún destino y el club seguirá perteneciendo a Amber Capital, que es el máximo accionista.

La verdad sobre la intención de compra que hubo por Millonarios

Steven Arce, en El Pulso del Fútbol, dio a conocer a detalle la verdad sobre la intención de compra que hubo por parte del grupo inversor Kapital Football Group, que actualmente no tiene ningún equipo de fútbol bajo su poder.

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Una de las experiencias más cercanas fue con el Girondins de Burdeos de Francia, al cual compraron en 2018 y un año después dejaron de tener participación sobre el equipo. Actualmente, por problemas financieros, se encuentra en la sexta división.

Según lo contado en El Pulso del Fútbol, a la fecha ya no existe ninguna intención del grupo por comprar a Millonarios. Lo que sí hubo fue una carta en la que expresaron la iniciativa de compra, así como más de 90 días de exploración a la institución por parte de la compañía.

“Millonarios le abrió la puerta a esta gente para que miraran lo que debían mirar; no hubo nada que se escondiera, los libros, todo abierto. Los activos, la dinámica, todo. Se cumplió el plazo y Millonarios les preguntó por la oferta y no la hubo”, dijo steven Arce al respecto.

Asimismo, se conoció que el grupo comenzó a buscar inversionistas en Colombia para hacer la oferta, pero tal propuesta nunca llegó tras el plazo fijado en 90 días.

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“No terminó de convencer que los antecedes deportivos de ese grupo no eran los mejores. Hay un caso, el del Girondis, que por un déficit económico lo llevaron a jugar en la sexta división de Francia. Con ese antecedente mejor que se haya quedado todo hasta ahí”, añadió.

Así las cosas, la situación de la venta de Millonarios a otro grupo solo quedó en una intención de compra por parte de Kapital Football Group, pues si bien desde el club les mencionaron el monto que debían alcanzar, luego de 90 días no llegó la propuesta. Asimismo, César Augusto Londoño mencionó que el tema del estadio fue una de las preocupaciones del grupo que pretendía hacer la compra.