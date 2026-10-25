¿Real Cartagena, Envigado, Unión Magdalena, Quindío u otro? Así quedaron los cuadrangulares de la B

Real Cartagena busca regresar a la primera división del FPC / X: @RealCartagena

Quedaron definidos los grupos de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso del fútbol colombiano. Independiente del Valle del Cauca y Real Cundinamarca están al comando de cada zona.

Varios equipos tradicionales del FPC estarán disputando esta instancia, Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena y Envigado lucharán por alguno de los dos cupos para volver a la primera división en el 2027.

Vale la pena recordar que Envigado fue el campeón del primer semestre, por lo que cuenta con la primera opción para regresar a primera. Además de ello, lidera la Reclasificación de la B con 64 puntos, igualado en esa zona con el equipo de Armenia.

¿Cómo quedaron los cuadrangulares?

En el Grupo A se encuentran Independiente del Valle del Cauca, que cuenta con el punto invisible, Boca Juniors de Cali, Unión Magdalena y Envigado.

Por su parte, en el Grupo B están ubicados Real Cundinamarca, con el punto invisible de la zona, Real Cartagena, Tigres y Quindío.

Así se jugará la primera fecha

A falta de confirmarse los horarios, la primera fecha de los cuadrangulares finales se jugará de la siguiente manera:

Grupo A

Boca Juniors Vs. Unión Magdalena

Envigado Vs. Independiente Valle del Cauca

Grupo B

Tigres Vs. Real Cartagena

Quindío Vs. Real Cundinamarca

¿Cómo se definen los dos equipos que ascienden a la A?

Una vez concluido el segundo campeonato del año en el torneo de ascenso, se disputará una final con los dos campeones de cada semestre. Envigado espera a su rival en esta instancia, el ganador de la final anual ascenderá a la A.

Entretanto, el equipo que pierda la final, disputará un partido de ida y vuelta contra el equipo que haya sido el mejor del año en la Reclasificación.

De volver a ser campeón Envigado o, de mantener su primera posición en la Reclasificación, se asegurará su ascenso directo a la primera división en el 2027.