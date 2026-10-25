¿Real Cartagena, Envigado, Unión Magdalena, Quindío u otro? Así quedaron los cuadrangulares de la B
Este domingo se llevó a cabo el sorteo de los grupos de la próxima instancia del torneo de ascenso.
Quedaron definidos los grupos de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso del fútbol colombiano. Independiente del Valle del Cauca y Real Cundinamarca están al comando de cada zona.
Varios equipos tradicionales del FPC estarán disputando esta instancia, Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena y Envigado lucharán por alguno de los dos cupos para volver a la primera división en el 2027.
Vale la pena recordar que Envigado fue el campeón del primer semestre, por lo que cuenta con la primera opción para regresar a primera. Además de ello, lidera la Reclasificación de la B con 64 puntos, igualado en esa zona con el equipo de Armenia.
¿Cómo quedaron los cuadrangulares?
En el Grupo A se encuentran Independiente del Valle del Cauca, que cuenta con el punto invisible, Boca Juniors de Cali, Unión Magdalena y Envigado.
Por su parte, en el Grupo B están ubicados Real Cundinamarca, con el punto invisible de la zona, Real Cartagena, Tigres y Quindío.
Así se jugará la primera fecha
A falta de confirmarse los horarios, la primera fecha de los cuadrangulares finales se jugará de la siguiente manera:
Grupo A
Boca Juniors Vs. Unión Magdalena
Envigado Vs. Independiente Valle del Cauca
Grupo B
Tigres Vs. Real Cartagena
Quindío Vs. Real Cundinamarca
Más información
¿Cómo se definen los dos equipos que ascienden a la A?
Una vez concluido el segundo campeonato del año en el torneo de ascenso, se disputará una final con los dos campeones de cada semestre. Envigado espera a su rival en esta instancia, el ganador de la final anual ascenderá a la A.
Entretanto, el equipo que pierda la final, disputará un partido de ida y vuelta contra el equipo que haya sido el mejor del año en la Reclasificación.
De volver a ser campeón Envigado o, de mantener su primera posición en la Reclasificación, se asegurará su ascenso directo a la primera división en el 2027.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...