Regreso de María Corina Machado a Venezuela: Vente Venezuela pide elecciones libres

Cúcuta

“Estoy aquí. Con ustedes”, con este sencillo mensaje publicado a través de X, la líder política de oposición en Venezuela, María Corina Machado, dio a conocer que ya se encontraba en su país. Regreso que generó todo tipo de expectativa entre sus seguidores, tanto dentro como fuera de Venezuela.

En diálogo con Caracol Radio, Andrés Calle, secretario político de Vente Venezuela en Colombia, aseguró que el regreso de la líder de oposición podría significar una transición política para su país.

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“Realmente el tiempo de Dios es perfecto y sabe lo que hace y es el producto de la lucha, de la tenacidad, de la constancia de nuestra líder María Corina Machado y de cumplir su promesa de regresar a Venezuela”, aseguró Calle,

¿Qué significa el regreso de María Corina Machado a Venezuela?

Para el secretario político de Vente Venezuela en Colombia, el retorno de Machado abre una nueva etapa en la actividad política en su país.

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“Ahora inicia una etapa en la cual nuestra líder va a recorrer todo el país, pero además de recorrer el país es recorrer el camino hacia la transición en Venezuela, a recorrer el camino del reacomodo de las instituciones que nos lleven lo más pronto posible a una elección presidencial. Venezuela lo demostró ayer”.

Lo anterior, haciendo referencia a la respuesta que tuvo Machado por parte del pueblo venezolano. Miles de personas salieron al paso de la líder de oposición para aplaudir su regreso a casa.

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“El pueblo venezolano está claro. Esa magnitud de ese recibimiento, no solamente en Caracas, sino a lo largo de esos casi 500 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas, definitivamente sellan y demuestran la voluntad del pueblo venezolano de ser libre y de que tiene una líder y que cree en su líder”, agregó Calle.

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Quizá uno de los puntos que más resalta Andrés Calle fue la espontaneidad con la que los seguidores de María Corina Machado salieron a las calles para darle a conocer que aún continúan creyendo en su liderazgo.

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“Es una respuesta espontánea, es una respuesta precisamente a la necesidad que tiene el pueblo venezolano de tener libertad, de participar en la democracia, de hacer democracia. El pueblo venezolano está claro que la vía de la paz, la vía del voto, la vía de la elección libre es la que va a sacar a Venezuela de estos 28 años de opresión, de estos 28 años de maltrato, de estos 28 años de desidia, de corrupción y de todo lo que está a la luz pública, no sólo para los venezolanos sino para el mundo entero”, indicó Calle durante la entrevista con Caracol Radio.

Pero además, indicó que el regreso de Machado a Venezuela representa una luz de esperanza para aquellos que dejaron su país y que hoy sienten esperanza hacia el futuro de su país.

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“Llenos de esperanza, llenos de optimismo, con un agradecimiento eterno a Dios, pero sobre todo con una gran fe y esperanza en María Corina Machado que ha dado todo durante todo este tiempo para llevar a Venezuela donde todos los venezolanos merecemos estar, en un país libre, en un país democrático y sobre todo en un país ejemplar como siempre lo fue”.

¿Qué viene ahora para Venezuela?

De acuerdo con el secretario político de Vente Venezuela en Colombia, el regreso de María Corina Machado a Venezuela se traduce en acciones para impulsar la transición política de su país.

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“Viene el catalizador. María Corina Machado en Venezuela surge como el catalizador de todos los trayectos que hay que recorrer para llegar a una elección libre y democrática. El nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral claro, limpio y puro y sobre todo la habilitación”.

Frente a la seguridad de María Corina Machado en Venezuela, aseguró que a pesar de los miedos por las amenazas que ha recibido la líder de oposición, “debemos exigir al régimen venezolano que asuma su responsabilidad, que también garantice la seguridad de María Corina Machado y sobre todo que deje de pensar que caminos de la violencia son los que les pueden ayudar a perpetrarse en el poder”.