En Norte de Santander buscan a una niña de 13 años y a su padre desaparecidos hace tres meses. / Foto: Suministrada a Caracol Radio por parte de Jéssica Noriega, madre de la menor.

Cúcuta

Jéssica Karina Noriega Beltrán, cumple tres meses sin saber nada del paradero de su hija de 13 años. La menor Adaluz Garzón Noriega desapareció junto con su padre, Omar Garzón Gutiérrez, el pasado 30 de julio, cuando se movilizaban desde Cucutilla hacia la ciudad de Cúcuta, pero aparentemente nunca llegaron a la capital nortesantandereana.

“Realmente no se sabe nada del paradero de mi hija y su padre. Ya va tres meses que ellos desaparecieron y pues nosotros, la familia, estamos muy preocupados porque no nos han dicho nada y no sabemos nada de ellos”, manifestó la mujer en diálogo con Caracol Radio.

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La mujer manifestó que desde hace seis años Omar tenía la custodia de la menor. Tras la separación de la pareja, Adaluz quedó con el papá y otro hijo, menor de edad, quedó con Jessica. Sin embargo, asegura que le preocupa la extraña desaparición de su hija y su padre, pues la familia del hombre tampoco saben nada sobre su paradero.

“Él estaba preocupado, que él quería venir a ver el niño, que le hacía falta el niño”, contó la madre, al referirse a lo que su excuñada le había manifestado sobre las últimas conversaciones que sostuvo con Omar.

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Pide ayuda para esclarecer qué ocurrió

Han pasado tres meses, donde la incertidumbre crece cada día más para esta madre, quien debió continuar con su día a día laboral, en medio de la angustia por no saber nada de su hija.

Daluz Garzón Noriega. / Foto: suministrada por Jéssica Karina Noriega Beltrán, madre de la menor. Ampliar Daluz Garzón Noriega. / Foto: suministrada por Jéssica Karina Noriega Beltrán, madre de la menor. Cerrar

“Ha sido una incertidumbre muy grande, frustración de ver que mi hija no aparece, que no sabe el paradero de mi hija, ya es mucho tiempo”, expresó Jéssica Karina Noriega a Caracol Radio.

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Aseguró que inicialmente sospechó que Omar se había llevado a su hija a otro lugar, pero al ver que la familia del hombre no sabe nada de su paradero, descartó esa hipótesis. Ahora, sospecha que padre e hija puedan estar bajo el poder de algún grupo armado.

“Mi preocupación es muy grande cada día, yo pido por favor que me ayuden la Cruz Roja a tratar de investigar de pronto si están retenidos mi hija y el padre de mi hija”, señaló.

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“Esa es una hipótesis que tenemos nosotros los familiares porque no es normal que haya pasado tanto tiempo desaparecidos, o sea, ya nosotros no hayamos qué pensar más”, agregó.

Mientras avanzan las gestiones para establecer qué sucedió durante el trayecto entre Cucutilla y Cúcuta, la familia continúa a la espera de respuestas y solicita que las autoridades competentes refuercen los esfuerzos para dar con el paradero de padre e hija.