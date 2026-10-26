Alias “Muco”, uno de los más buscado en Norte de Santander, fue capturado en el Cesar. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

En un operativo conjunto entre tropas del GAULA Militar Magdalena Medio, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y con cooperación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue capturado alias “Muco”, presunto integrante de las disidencia de las FARC y uno de los más buscados en Norte de Santander.

Alias “Muco” era buscado por su presunta participación en varios hechos de homicidio, especialmente contra líderes sociales, además, era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El operativo donde se logró su captura se llevó a cabo en el corregimiento de Acapulco, municipio de Gamarra, departamento del Cesar.

Alias “Muco” llevaría 12 años en la estructura 33

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, alias “Muco”, llevaría 12 años, aproximadamente, vinculado al Frente 33 de las disidencias de las FARC.

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“Presuntamente, habría desempeñado funciones relacionadas con la adquisición de elementos para el sostenimiento de su infraestructura criminal y la coordinación de actividades ilícitas, entre ellas acciones extorsivas y homicidios selectivos contra defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familiares”, indicó el Ejército Nacional.

Una vez ejecutada esta captura, el Ejército aseguró que “este resultado operacional representa un golpe a las capacidades criminales de la estructura 33, al afectar directamente sus redes de apoyo y coordinación de actividades ilícitas y contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad en la región”.