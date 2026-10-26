Frustran atentado en la vía Abrego

Tres cargas con explosivos contenía cilindro abandonado en la vía Abrego / Foto Ejercol

Norte de Santander

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 Francisco de Paula Santander y de la Brigada30, lograron neutrazalar una acción terrorista en la vía Ocaña–Cúcuta.

Las autoridades militares generaron la alerta luego del abandono de un cilindro marcado con grafitis del EPL en esa arteria vial.

Personal antiexplosivos aseguraron el km 11 de la Ruta Nacional 70, donde realizaron la destrucción controlada de tres artefactos explosivos instalados por integrantes de un grupo armado al margen de la ley, con los que pretendían atentar contra la seguridad de la población.

Durante más de diez horas se mantuvo la tensión en esta vía nacional que comunica a Ocaña con la Costa Caribe como consecuencia de esta situación que se presentó al norte del departamento.

El paso vehicular ya se encuentra habilitado y las tropas mantienen presencia en el sector para proteger a las comunidades y garantizar la libre movilidad.