Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 11:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Inhabilitado exalcalde de Salazar de las Palmas, en Norte de Santander

La PGN argumentó irregularidades en contrato para el trazado del acueducto.

Exalcalde de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), Frank Carlos Castillo Rojas (2020 – 2023). / Foto: Redes sociales.

Exalcalde de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), Frank Carlos Castillo Rojas (2020 – 2023). / Foto: Redes sociales.

Exalcalde de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), Frank Carlos Castillo Rojas (2020 – 2023). / Foto: Redes sociales.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que sancionó con destitución e inhabilidad al exalcalde de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, Frank Carlos Castillo Rojas, “por irregularidades en la celebración de un contrato para la realización de estudios prediales para el trazado del acueducto del municipio”.

Castillo Rojas fue alcalde del municipio de Salazar de las Palmas para el periodo 2020 - 2023.

Más información

¿Qué estableció el órgano de control?

De acuerdo con el órgano de control, “se estableció que el entonces alcalde celebró de manera directa y verbal el contrato por un poco más de 24 millones de pesos, sin que existiera una situación de urgencia manifiesta que lo justificara”.

Así mismo calificó la falta del exmandatario como “gravísima cometida a título de dolo”.

Es de resaltar que el fallo de primera instancia fue apelado.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado