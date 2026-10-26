Inhabilitado exalcalde de Salazar de las Palmas, en Norte de Santander

Exalcalde de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), Frank Carlos Castillo Rojas (2020 – 2023). / Foto: Redes sociales.

Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que sancionó con destitución e inhabilidad al exalcalde de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, Frank Carlos Castillo Rojas, “por irregularidades en la celebración de un contrato para la realización de estudios prediales para el trazado del acueducto del municipio”.

Castillo Rojas fue alcalde del municipio de Salazar de las Palmas para el periodo 2020 - 2023.

Más información En Norte de Santander buscan a una niña de 13 años y a su padre desaparecidos hace tres meses

¿Qué estableció el órgano de control?

De acuerdo con el órgano de control, “se estableció que el entonces alcalde celebró de manera directa y verbal el contrato por un poco más de 24 millones de pesos, sin que existiera una situación de urgencia manifiesta que lo justificara”.

Así mismo calificó la falta del exmandatario como “gravísima cometida a título de dolo”.

Es de resaltar que el fallo de primera instancia fue apelado.