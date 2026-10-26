Luis Díaz: “Siempre trato de dar la cara por nuestro país... Morimos y matamos por representarlos”. (Photo by Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Luis Díaz sigue dejando en alto el nombre del país. Este lunes 26 de octubre, el atacante guajiro estuvo presente en la gala del Balón de Oro, premio al que fue nominado por su brillante presentación con el Bayern Múnich.

Lucho terminó posicionado en la casilla 24 por delante de estrellas como como Marquinhos (25°), Bruno Fernandes (27°) o Sadio Mané (29°). Incluso sobrepasó a Julián Quiñones (28°), quien nació en Colombia y se nacionalizó mexicano.

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En la previa de la ceremonia, el atacante nacido en La Guajira posó ante las cámaras junto a su esposa Geraldine Ponce, además de sus compañeros de equipo Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Lennart Karl.

Posteriormente habló ante DAZN sobre el orgullo de estar representando al país en esta ceremonia y expresó su deseo de seguir dejando el alto el nombre de Colombia frente al mundo del fútbol.

“Trato siempre de dar lo mejor, de dar la cara por nuestro país. Morimos y matamos por representarlos a ellos (los colombianos). Gracias por todo siempre”, manifestó el futbolista de 29 años.

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Se trata de la segunda vez en que Luis Díaz está nominado al Balón de Oro, recordando que la primera se dio en el año 2022, cuando brilló con el Porto de Portugal y el Liverpool de Inglatera. En aquella oportunidad fue decimoséptimo en el ranking.

Una vez termine la celebración, el guajiro regresará a territorio alemán para seguir con su proceso de recuperación por “un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo”. Se espera que retome actividades de cuatro a seis semanas.

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