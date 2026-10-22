Bayern Múnich dio a conocer el parte médico oficial de Luis Díaz

Luis Díaz durante la lesión que lo obligó a salir del juego entre el Bayern Múnich y el Arsenal. (Photo by Alex Grimm/Getty Images) / Alex Grimm

Luis Díaz encendió las alarmas en el Bayern Múnich este miércoles, luego de abandonar lesionado el terreno de juego en el partidazo entre su equipo y el Arsenal, disputado en el Allianz Arena, por la tercera fecha de la fase regular de la Liga de Campeones.

Lucho ingresó al minuto 68, en reemplazo del marroquí Ismael Saibari, y se retiró 22 minutos después, al 90, debido a una molestia muscular, siendo sustituido por el joven senegalés Bara Sapoko Ndiaye.

¿Qué lesión tiene Luis Díaz?

Este jueves, tras realizarsele los exámenes médicos correspondientes, el Bayern Múnich informó la lesión que sufrió Luis Díaz, la cual lo dejará fuera de las canchas algunos días.

“Luis Díaz sufrió un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones del Bayern de Múnich contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo confirmaron los exámenes realizados por el cuerpo médico del Bayern. Por lo tanto, el delantero de 29 años estará de baja por el momento”, informó el club.

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