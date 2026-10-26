Luis Díaz fue 24°: los colombianos con mejor puesto en la historia del Balón de Oro

Este lunes 26 de octubre se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro, galardón que la revista ‘France Football’ le entrega al mejor futbolista de la temporada. Para la edición 2026, Luis Díaz y Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, fueron los únicos representantes del país que aspiraran al premio.

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Díaz entró en la lista al cumplir con una temporada brillante con el Bayern Múnich, siendo campeón de Bundesliga, DFB Pokal y la Supercopa de Alemania. Jugó 51 partidos, anotó 27 goles y repartió 22 asistencias, números que lo dejaron como el mejor fichaje de la temporada 2025-26 en Europa.

Aunque no tuvo el rendimiento esperado con la Selección Colombia en la Copa del Mundo, el guajiro finalizó en la casilla 24 del ranking, cuatro puestos por encima de Julián Quiñones (28°). Asimismo superó a estrellas como Marquinhos (25°), Bruno Fernandes (27°) o Sadio Mané (29°).

Claro está que no es la mejor clasifiación que ha tenido Lucho en su carrera deportiva, recordando que en las votaciones del 2022, cuando la rompió en el Porto y el Liverpool, quedó en la decimoséptima posición.

Colombianos con mejor puesto en la historia del Balón de Oro

A pesar de haber obtenido los puestos 24° y 16°, Luis Díaz está lejos de ser el colombiano mejor ranqueado en la historia del Balón de Oro. Quien ostenta dicho logro es Radamel Falcao García, que en el año 2012, a raíz de lo hecho con el Atlético de Madrid a nivel español y a nibel internacional, finalizó en la quinta colocación.

Posteriormente se encuentra Faustino Asprilla, quien ocupó la sexta posición en 1993. Finalmente, el podio de los cafeteros lo cierra James Rodríguez, que terminó octavo tras brillar como nadie en el Mundial del 2014.

En cuanto a la categoría femenina, Linda Caicedo logró terminar en la novena casilla en 2023, siendo así la primera mujer colombiana en ser nominada a este galardón. Posteriormente, Mayra Ramírez fue 24° en el 2021.

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Categoría masculina

Jugador Nominaciones Resultado Radamel Falcao García 2012

2013

2017 5°

11°

24° Faustino Asprilla 1993

1996

1997 6°

53°

19° James Rodríguez 2014

2015 8°

19° Luis Díaz 2022

2026 19°

24° Óscar Córdoba 2001 22°

Categoría femenina