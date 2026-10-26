Millonarios vs América: DIMAYOR confirma el cambio de fecha y hora para el clásico de Liga / Twitter: @MillosFCoficial.

La DIMAYOR anunció este lunes 26 de octubre algunas modificaciones correspondientes a la jornada 17 de la Liga Colombiana 2026-2. En total, fueron tres partidos que cambiaron su fecha y hora, entre ellos el clásico Millonarios vs América de Cali.

Justamente sobre el citado duelo entre bogotanos y vallecaucanos, la petición de cambio se realizó debido a que el sábado 31 de octubre está programado el concierto de Ryan Castro en El Campín. Así pues, se necesita tiempo para dejar el terreno de juego, que por cierto ha sido blanco de críticas durante las últimas semanas, en óptimas condiciones.

En cuanto al encuentro entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe en el General Santander, la decisión se tomó debido a que el cuadro cardenal tendrá que jugar el primero de noviembre ante Once Caldas en Copa Colombia y debe contar con sus 72 horas de descanso.

Así las cosas, la fecha 17 del campeonato colombiano comenzará el sábado 31 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre, lo cual significa que se cruzará con los primeros encuentros de la fecha 18...

Millonarios vs América de Cali

Fecha anterior: martes 3 de noviembre (8:10 PM).

Fecha nueva: miércoles 4 de noviembre

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: El Campín.

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Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe

Fecha anterior: lunes 2 de noviembre (6:10 PM)

Fecha nueva: miércoles 4 de noviembre

Hora: 6:30 de la tarde.

Estadio: General Santander.

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Deportivo Cali vs Boyacá Chicó

Fecha anterior: domingo primero de noviembre (8:15 PM)

Fecha nueva: domingo primero de noviembre

Hora: 4:05 de la tarde.

Estadio: Palmaseca.

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