Yaser Asprilla, baja en el Girona para juego de Copa del Rey: Este es el motivo

Yaser Asprilla no fue convocado por el Girona para su debut en la Copa del Rey, previsto para este martes 27 de octubre frente al Cuarte. El atacante colombiano sufrió una contusión en el tobillo derecho que le impedirá disputar, al menos, este compromiso, según confirmó el club en su parte médico.

Le puede interesar: Ceremonia de premiación del Balón de Oro: Fecha, hora y todos los nominados

La noticia llega en un momento positivo para el futbolista, quien venía de registrar su primera asistencia de la temporada en la goleada 5-1 frente al Celta B, por la Segunda División de España.

Su ausencia representa una baja sensible para el entrenador Quique Álvarez, que pierde a uno de sus jugadores con mayor participación ofensiva durante el inicio de la campaña.

¿Cuándo regresará Asprilla a las canchas?

El tiempo de recuperación de Asprilla todavía no está definido. Sin embargo, el conjunto español espera que pueda regresar pronto a la competencia, con la expectativa de que esté disponible para el próximo fin de semana, dependiendo de cómo evolucione su lesión.

Lea también: ¿Montero pediría no ser llamado a la Selección Colombia? Esto dijo el portero de Boca

Asprilla suma cinco goles en nueve jornadas y está a un tanto de igualar su mejor registro goleador en una campaña, establecido durante la temporada 2023-2024. Además, el partido frente al Celta B le permitió sumar su primera asistencia.

Por ahora, la prioridad será su recuperación. El Girona deberá afrontar el compromiso copero sin el colombiano que pasa por un gran momento con los Albirrojos.