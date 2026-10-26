¿Montero pediría no ser llamado a la Selección Colombia? Esto dijo el portero de Boca

Álvaro Montero le dio vuelta a sus críticas en Boca Juniors, después de un comienzo complicado tras una dolorosa derrota ante Deportivo Riestra, el arquero guajiro se sacudió y se ha consolidado como una pieza clave para el Xeneize.

Este fin de semana, tras la victoria 0-1 en el clásico ante Independiente, Montero volvió a ser determinante, teniendo varias atajadas, pero una en especial en el último minuto, sosteniendo la victoria para Boca.

La importancia del guajiro es tal, que hoy en día preocupa su posible ausencia. De ser citado a los próximos amistosos de la Selección Colombia, el arquero se perdería la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

Al final del partido, el portero de la Selección se refirió a esta posibilidad. “Estamos ahí, uno como jugador de fútbol quiere estar en todos los frentes, quisiera partirme a la mitad y estar en todas partes, pero vamos paso a paso, hay que concentrarse en el próximo partido”.

Si bien no reveló muchos detalles, el arquero respondió si hablaría con el técnico Néstor Lorenzo para poder estar con Boca: “Los profes siempre están atentos a nuestros contextos y nuestras circunstancias y dándonos seguimiento, siempre hay buena comunicación”.

Un antecedente negativo para Boca

El pasado 27 de septiembre, precisamente por la Copa Argentina, Álvaro Montero se perdió el duelo de los cuartos de final ante Racing, también por ser citado a la gira de amistosos de la Selección Colombia en Estados Unidos. El DT Xeneize, el Vasco Arruabarrena, explicó que hablaron con Néstor Lorenzo previo a la convocatoria.

“Nosotros hablamos, en este caso el presidente (Juan Román Riquelme) con Néstor (Lorenzo), y fue claro: lo necesita. Y yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su país, a su selección”, explicó.

La Selección Colombia disputará dos amistosos contra Chile el próximo mes. El juego en Cali será el viernes 13 de noviembre; mientras que el partido en Santiago será el martes 17. Entretanto, Boca se medirá a Banfield por la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre.