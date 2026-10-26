Video: Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora, a pesar de inesperada derrota del Sporting

Luis Javier Suárez sigue viviendo una temporada de ensueño con el Sporting Lisboa. El delantero samario volvió a reportarse con gole en la derrota 1-2 frente al Académico Viseu, por la novena fecha de la Liga de Portugal.

A los 62 minutos, Suárez anotó el 1-1 parcial del encuentro, recibiendo un pase desde la banda derecha de Iván Fresneda, para empujar la pelota al fondo de la red con un remate de pierna derecha.

Con esta nueva anotación, Suárez llegó a 12 goles marcados en la presente temporada en igual número de partdos disputados entre Liga de Portugal y Liga de Campeones. En el torneo local suma ocho tantos y en la champions registra cuatro anotaciones.

Académico Viseu logró el triunfo con goles de Joao Guilherme De Souza, quien convirtió un doblete, marcando a los 24 y a los 74 minutos del compromiso.

Con esta derrota, Sporting Lisboa se desprende de la lucha por el título de la Liga de Portugal, certamen que es comandado por Porto con 27 unidades de 27 posibles; Benfica es segundo con 19 unidades y un partido menos; mientras que el Sporting es tercero con 18 puntos.

Sporting Lisboa estará volviendo a jugar el próximo martes 27 de octubre, cuando se enfrente al Marítimo, por los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Los números de Luis Javier Suárez ante Académico Viseu

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