Luis Díaz, puesto 24 en la ceremonia del Balón de Oro 2026

Luis Díaz ocupó la posición número 24 en la edición 2026 del Balón de Oro, según anunció la organización del premio este lunes 26 de octubre. El extremo guajiro fue el único representante colombiano en la lista de 30 candidatos al reconocimiento individual más prestigioso del fútbol mundial.

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¿Sobre quién quedó Luis Díaz?

El futbolista del Bayern Múnich superó en la clasificación a nombres como Sadio Mané, William Saliba, el colombo-mexicano Julián Quiñones, Bruno Fernandes, Dayot Upamecano y Marquinhos. Sin embargo, no logró acercarse al grupo de los 20 mejores, en una edición marcada por la competencia entre varias de las principales figuras del fútbol internacional.

La nominación de Díaz llegó después de una temporada destacada con el conjunto alemán. Durante la campaña 2025-2026, el colombiano disputó 51 partidos en todas las competiciones, en los que registró 26 goles y 20 asistencias. Además, fue una pieza importante en la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.

Aunque el puesto 24 quedó por debajo de las expectativas que podía generar su temporada, la nominación supone un reconocimiento a su impacto en el fútbol europeo. Ahora, el colombiano buscará recuperarse de su lesión y volver a ser protagonista con el Bayern Múnich.