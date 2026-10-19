Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Libertadores Femenina: Así están las posiciones

Independiente Santa Fe remontó ante Colo Colo de Chile para conseguir su segunda victoria en la Copa Libertadores Femenina y asegurar su tiquete a los cuartos de final, en juego disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Mariana Zamorano fue la gran figura del encuentro, al convertir los dos goles para la remontada y clasificación de las Leonas, ambos golazos, el del triunfo en tiempo de reposición.

Anais Cifuentes abrió el marcador al minuto 52 con un remate de cabeza; mientras que Mariana convirtió su primer gol a los 63 minutos, en una gran ejecución de tiro libre.

A los 90+3 minutos, Mariana Zambrano estuvo atenta para cazar un rebote al interior del área, definiendo de primera de pierna derecha, golpeando la pelota en el travesaño antes de depositarse en el fondo de la red.

Corinthians aplastó a Caracas

Las vigentes campeonas y grandes favoritas al título, Corinthians, se impusieron 7-0 a Caracas en el juego que cerró la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina.

El Timao demostró porque es el máximo candidato al título, en un partido donde la encargada de cerrar la aplastante victoria fue la colombiana Gisela Robledo, anotando el último tanto del encuentro a los 90+1 minutos.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina

Pos Equipo PTS PJ 1 Corinthians 6 2 2 Santa Fe 6 2 3 Colo Colo 0 2 4 Caracas 0 2

Próxima fecha

El próximo miércoles se jugará la tercera fecha del Grupo A, con los dos partidos del grupo de manera simultánea. Santa Fe tendrá la dura tarea de medirse a Corinthians; mientras que Colo Colo y Caracas se enfrentarán en duelo de eliminados.