Revelaron la oferta que habría presentado Santa Fe para comprar a Franco Fagúndez ¿De qué se trata?

Santa Fe busca quedarse con Franco Fagúndez: esta es la oferta que presentó. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Independiente Santa Fe empezó a mover sus fichas para asegurar la continuidad de Franco Fagúndez de cara a la temporada 2027. El conjunto bogotano presentó una oferta económica a Santos Laguna de México, dueño de los derechos deportivos del atacante uruguayo, con la intención de comprarlo de manera definitiva y mantener a uno de sus jugadores más destacados del año.

La información fue revelada por distintos medios de México. Según el reporte de César Luis Merlo, el equipo ‘Cardenal’ puso sobre la mesa un millón de dólares para adquirir la ficha del futbolista, quien llegó a Colombia a comienzos de 2026 en condición de préstamo.

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La operación no será sencilla. El acuerdo inicial entre ambos clubes no contemplaba una opción de compra, por lo que Santa Fe deberá negociar directamente con la institución mexicana para concretar su objetivo.

Su desempeño con Santa Fe

El rendimiento de Fagúndez ha sido determinante para que el cuadro capitalino busque su permanencia. Durante 2026, el uruguayo ha tenido participación en las principales competiciones disputadas por Santa Fe, entre ellas la Liga y Copa Colombia y los torneos internacionales, especialmente la Copa Sudamericana y su partido contra River Plate, en el que marcó el gol que los llevó a la tanda de penaltis.

El atacante acumulaba 37 partidos, 11 goles y cuatro asistencias con el conjunto bogotano al momento de conocerse la información. En contraste, durante su etapa con Santos Laguna únicamente registró tres anotaciones y dos asistencias en 34 encuentros.

Su aporte ofensivo y la regularidad que ha conseguido en el fútbol colombiano han fortalecido su posición dentro de la plantilla. Además, el jugador ve con buenos ojos la posibilidad de continuar en el país, un factor que podría favorecer las negociaciones.

La decisión está en México

El préstamo de Fagúndez termina en diciembre de 2026. Si las instituciones no llegan a un acuerdo, el futbolista deberá regresar a Santos Laguna, club al que llegó procedente de Nacional de Uruguay para disputar el Clausura 2024.

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La negociación también representa un desafío financiero para Santa Fe, que tendrá que encontrar la manera de concretar la compra. Mientras tanto, Fagúndez continúa concentrado en cerrar la campaña con buenas actuaciones y mantener su protagonismo con la camiseta albirroja.