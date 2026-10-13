Metro de Bogotá: Contraloría y alcalde Galán lideran primera mesa de control

Como se había anunciado hace unos días, la Contraloría General de la República inició las mesas de seguimiento a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, para estudiar los posibles retrasos en la obra de infraestructura vial y transporte más grande del país.

“Hemos terminado nuestra primera mesa de trabajo frente a la situación del metro de Bogotá. junto con el alcalde hemos hechos varias proyecciones para determinar cuáles son las acciones o fallas que ha tenido esta gran obra para nuestro país”, aseguró el Contralor General de la República, Jorge Laverde Vargas, al termino de la reunión.

Desde la alcaldía mayor y la empresa Metro Línea 1 han mantenido la disposición para las actuaciones pertinentes del ente de control, asegurando que las obras avanzan en su etapa final.

“Este es el proyecto de Colombia más importante hoy en día. Es un sueño de 80 años en Bogotá. cuando llegamos a la administración estaba en 24% hoy está en 83%, está en la etapa final que es la mas importante, pero también la mas compleja, donde hay que hacer ajustes, corregir cosas, para garantizar que podemos cumplir con el cronograma y garantizar que podamos ponerlo en funcionamiento como esperan los bogotanos”, afirmó el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

La vigilancia inició por cuenta del llamado del contralor general quien aseguró que el proyecto es de relevancia nacional al recibir el 67,81% de financiación por parte de la nación y solo el 32,19% por parte del distrito, por lo que los retrasos podrían incurrir en un detrimento patrimonial.

Carlos Fernando Galán aseguró que “Tener los ojos de la Contraloría es positivo porque nos ayuda a corregir aquello que haya que corregir y garantizar de esa forma que los recursos que los bogotanos invierten en esta gran obra se protejan y se garantice que se ponga en servicio”, por lo que esperan que la vigilancia se mantenga hasta el final del proyecto y su puesta en marcha que será en 2028.