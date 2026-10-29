Adjudican contrato para terminar la pavimentación de una vía inconclusa en el norte del Cauca

La obra busca mejorar la movilidad para más de 121.000 habitantes que utilizan este corredor vial. Crédito:Gobernación del Cauca.

Santander de Quilichao - Cauca

La Gobernación del Cauca reportó la adjudicación del contrato de obra por 12.042 millones de pesos para reanudar la pavimentación de la vía Santander de Quilichao–San Pedro–La Palomera.

La Secretaría de Infraestructura afirmó que, de los 5,68 kilómetros previstos para esta carretera, solo se han pavimentado 2,48 y que para completar los 3,2 kilómetros recientemente se realizó la adjudicación presupuestal.

El proyecto venía presentando retrasos desde su inicio en noviembre de 2018.

La obra tiene un presupuesto total actualizado de 21.784 millones de pesos y para las autoridades departamentales, busca mejorar la movilidad para más de 121.000 habitantes que utilizan este corredor vial.

Hernan Solano, secretario de Infraestructura del Cauca manifestó que, “estamos reactivando uno de los proyectos más críticos que tenía el departamento, y que según las comunidades tenía más de ocho años de haber iniciado. Hoy ya tenemos una licitación nueva, un contratista nuevo. Tenemos la instrucción del gobernador de hacer 10 kilómetros hacia adelante en estudios y diseños que permitirán conectar Santander de Quilichao con Jambaló, con Caloto y Caldono”.

Entretanto el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán destacó la importancia de adoptar medidas concretas para dar continuidad al proyecto.

Aún los trabajos no se reanudan, sin embargo, la administración departamental adelanta la selección de la interventoría, encargada de vigilar la ejecución de las obras.