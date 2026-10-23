Estudiantes protagoniza otro ‘Maracanazo’: eliminó a Flamengo y es finalista de la Copa Libertadores. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Estudiantes de La Plata dio uno de los batacazos de la Copa Libertadores 2026, luego de eliminar en el mismísimo Maracaná al todopoderoso Flamengo y clasificarse con ello a la gran final del certamen.

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Los ‘Pincharratas’ argentinos, orientados por Alexander ‘Cacique’ Medina, que levantaron la Copa en 1968, 1969, 1970 y 2009, soportaron jugar el partido con diez hombres la mayor parte del segundo tiempo y, tras ganar en la tanda de penales, llegaron a la sexta final de su historia.

Estudiantes terminó imponiéndose por 3-2 en los penales del partido de vuelta y con ello disputará contra Palmeiras la final de la Libertadores, la cual se llevará a cabo el 28 de noviembre en Montevideo.

Justamente, Palmeiras, el otro finalista, eliminó el miércoles a Fluminense tras perder 0-1 en los noventa minutos, pero se impuso en tanda de penaltis por 5-3.

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