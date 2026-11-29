Capturan a 16 personas por juegos de azar ilegales en Sucre. Foto: Armada Nacional.

Sincelejo

Tropas de Infantería de Marina de la Armada Nacional, en articulación con Coljuegos y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, habrían logrado la captura en flagrancia de dieciséis personas por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico en el departamento de Sucre.

“De acuerdo con información preliminar, las actividades ilegales relacionadas con juegos de suerte y azar en las que estarían involucradas estas personas beneficiarían las finanzas delictivas del Clan del Golfo, subestructura Manuel José Gaitán”, informaron las autoridades.

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“Durante el procedimiento, fueron incautados 167 millones de pesos en efectivo, así como computadores y diferentes dispositivos electrónicos que, al parecer, eran utilizados para el desarrollo de estas maniobras ilícitas. Estas prácticas no solo favorecen el fortalecimiento de las economías criminales, sino que también perjudican los recursos destinados al bienestar de la ciudadanía.”, agregaron las autoridades.

Los dieciséis capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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