Así reconstruyó la Fiscalía el crimen de Donovan Balanta tras abusos de policías

La Fiscalía General de la Nación reconstruyó la secuencia de hechos que rodearon la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente que, según la investigación, fue golpeado y recibió varias descargas eléctricas con un dispositivo taser mientras se encontraba bajo custodia de uniformados en Bogotá. El caso comenzó con una discusión en el barrio Caracolí y terminó con su fallecimiento en un centro asistencial de Soacha, Cundinamarca.

En contexto: Capturaron a cuatro policías que habrían torturado y asesinado a Donovan Balanta Paz en Soacha

De acuerdo con el relato presentado por el fiscal del caso, los hechos ocurrieron en septiembre de 2026, cuando varios ciudadanos afrodescendientes se encontraban reunidos frente a una vivienda de la calle 77, en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá.

La discusión que desencadenó el procedimiento policial

Hacia las 2:15 de la tarde, Juliette Balanta y Ana Ruth Tovar Paz discutieron con una vecina del sector. En ese momento pasó una patrulla motorizada de la estación de Policía de Cazucá, integrada por el intendente Edwin Albeiro Morante Rincón y el patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres.

Según varios testigos citados por la Fiscalía, el intendente habría pronunciado expresiones racistas contra las personas que se encontraban en el lugar.

“Estos negros siempre forman mucho alboroto”, habría dicho el uniformado, de acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal.

Los ciudadanos le reclamaron por sus palabras y explicaron que la discusión había comenzado con la vecina. Entre ellos estaba Elizair Guerrero, quien fue ingresado a la vivienda por sus familiares para evitar una confrontación con los policías.

Sin embargo, según la Fiscalía, el intendente Morante se habría dirigido a Guerrero con otra expresión amenazante: “Le voy a pegar dos tiros, yo estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

Unos diez minutos después llegaron más patrullas, luego de que el intendente solicitara apoyo por una presunta riña.

Las descargas eléctricas y la persecución

Posteriormente, los uniformados movieron varios metros la motocicleta de José Luis Guerrero. Cuando el ciudadano preguntó por qué lo hacían, los policías le solicitaron los documentos del vehículo y lo rodearon.

Según los elementos materiales probatorios expuestos por el fiscal, el patrullero Jonathan Giraldo accionó tres veces un dispositivo taser contra la espalda de Guerrero, quien cayó al suelo y fue capturado.

En medio de estos hechos llegó Donovan Balanta Paz, amigo de Guerrero y hermano de Juliette Balanta. La investigación indica que habría lanzado una botella hacia el lugar donde estaban los uniformados y el hombre capturado, antes de huir.

Varios policías lo persiguieron hasta una vía inclinada del mismo barrio. Allí lo interceptaron, lo redujeron y le esposaron las manos detrás de la espalda.

La Fiscalía sostiene que, cuando Balanta ya estaba bajo control de los uniformados y no ofrecía resistencia, recibió múltiples golpes y patadas. En las agresiones habrían participado el patrullero Giraldo, el subintendente Piero Tique y los patrulleros Santiago Vargas Romero y Nahumer Hernando Vergel Lozano.

De acuerdo con la reconstrucción basada en declaraciones, entrevistas y registros de video, Giraldo también habría accionado repetidamente el taser contra el hombre mientras este gritaba de dolor y pedía ayuda.

Las agresiones continuaron en la estación de Policía

Posteriormente, varios uniformados trasladaron a Balanta cargado hasta una camioneta del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que había llegado como refuerzo. Luego lo llevaron a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha.

Según el fiscal, tres integrantes del GOES ingresaron a Balanta cargado hasta la recepción de las instalaciones y lo dejaron en el suelo. El hombre permanecía esposado, semidesnudo y en condición de indefensión cuando, presuntamente, uno de los integrantes del grupo le propinó una patada.

Después ingresaron el mayor Roque Correa Yáñez, comandante de la estación, y el patrullero Jonathan Giraldo. La Fiscalía señala que el patrullero volvió a accionar el taser tres veces contra Balanta, quien seguía reducido en el piso.

El fiscal indicó que el mayor Correa intervino y separó al uniformado de la víctima cuando se produjo la tercera descarga.

Aproximadamente dos minutos después ingresaron a la misma dependencia a José Luis Guerrero, quien fue ubicado en una banca frente a Balanta.

Pidió asistencia médica, pero fue trasladado cuando perdió el conocimiento

La Fiscalía estableció que Donovan Balanta permaneció alrededor de 20 minutos en la estación de Policía. Durante ese tiempo manifestó dificultades para respirar y dolor en el pecho, y pidió atención médica inmediata.

Según la investigación, Guerrero también advirtió a los policías presentes sobre las solicitudes de ayuda de Balanta. Sin embargo, la asistencia no habría sido gestionada oportunamente.

Solo después de que el hombre perdió el conocimiento, los uniformados decidieron trasladarlo al Hospital Cardiovascular de Soacha.

El fiscal señaló que los hechos ocurrieron en presencia del mayor Roque Correa, el patrullero Jonathan Giraldo, Santiago Vargas, Nahumer Vergel y otros integrantes de la Policía adscritos a la estación.

Hacia las 3:55 de la tarde, Balanta ingresó al centro asistencial en estado crítico, sin pulso y con respiración agónica. Fue llevado de inmediato al área de reanimación, pero murió horas después, pese a los esfuerzos médicos. En el registro médico se consignó un paro cardíaco como causa de muerte.

La reconstrucción de la Fiscalía expone una secuencia de presuntas agresiones físicas y descargas eléctricas durante el procedimiento policial, seguida de solicitudes de atención médica que, según la investigación, no fueron atendidas oportunamente. Estos hechos son materia del proceso judicial correspondiente.