Fiscalía capturó a ocho extraditables requeridos por EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos

siete de los detenidos harían parte de una red internacional dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y el concierto para delinquir. El octavo estaría relacionado con presuntas operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación, en una operación internacional desarrollada en coordinación con las autoridades estadounidenses, capturó a ocho personas solicitadas en extradición.

Según se conoció, siete de los detenidos harían parte de una red internacional dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y el concierto para delinquir. El octavo estaría relacionado con presuntas operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.

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La investigación para dar con el paradero de los requeridos fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien, en coordinación con servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y con el apoyo del Ejército Nacional, lideró las acciones que permitieron capturar a Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, señalado cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas; y Nizar Hachem Sawan, alias Nizar o El Turco.

Las capturas se realizaron en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.

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¿Por qué son requeridos por Estados Unidos?

Una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico señala a los detenidos por “la circulación, ocultamiento y legitimización de los recursos ilícitos, a través de la implementación de mecanismos financieros como el uso de token, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla”.

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Criptomonedas

En una diligencia de registro y allanamiento realizada en Barranquilla (Atlántico), fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York porque, al parecer, haría parte de una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.

La División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) logró establecer que este hombre habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.

Las autoridades investigan una presunta actividad criminal sostenida y dirigida desde la costa Caribe colombiana.