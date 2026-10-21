Jonathan Risueño aplaudió al Cúcuta de Nicolás Chiesa y apuntó contra Lucas González: “Tecniquillo”

Cúcuta Deportivo consiguió una victoria crucial frente al Atlético Nacional, resultado que le permite alejarse bastante de la zona de descenso y de paso meterse dentro del grupo de los ocho. Premio doble para el cuadro norsantandereano.

Justamente sobre el duelo disputado en un General Santander a reventar, la única anotación se produjo sobre los 18 minutos, cuando Dayan David Perez soltó un potente remate cruzado dentro del área, el cual se desvió en Neider Parra y terminó desubicando al arquero Marquines.

Así las cosas, el Cúcuta suma cuatro victorias de manera consecutiva, ascendió al octavo lugar de la tabla con 21 puntos y en el descenso pasó a ser decimosexto con un promedio de 1.12.

Risueño aplaudió al Cúcuta de Nicolás Chiesa y apuntó contra Lucas González

Finalizado el encuentro, Jonathan Risueño, entrenador español de reciente paso por el Deportivo Pasto, aprovechó sus redes sociales para dar una opinión del duelo entre Cúcuta y Nacional. En primera instancia, llenó de elogios a Nicolás Chiesa por el trabajo realizado estas semanas en la dirección técnica rojinegra; pero además, criticó duramente a Lucas González por su balance frente a técnicos argentinos.

“Que buena Victoria de Nicolas Chiesa hoy con el Cúcuta vs Nacional del Rolo Lucas”, señaló inicialmente en su cuenta de X.

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“Chiesa es un defensor nato, Argentino, q ha estado en la sombra de grandes entrenadores y jugadores los últimos años y ahora en Colombia está sacando la garra para salvar al Cúcuta del descenso. Gran trabajo de Chiesa. Un grande. También valorar al q trajo a Chiesa a Cúcuta q supo ver y acertar lo q necesitaba el equipo en ese momento”, concluyó sobre su colega de profesión.

Hasta ahí todo normal. Pero el mensaje lo cerró con una frase sin espacios entre palabras y en el que dice lo siguiente de Lucas: “El tecniquillo tiene q soñar con los argentinos xq no les gana nunca”.

Es preciso recordar que el cruce entre ambos entrenadores viene desde el pasado mes de mayo, cuando el Tolima, equipo que entonces era dirigido por Lucas González, se enfrentó con el Pasto de Risueño en los cuartos de final del campeonato local. En aquel momento hubo comentarios de ambos hacia su contraparte, tanto en ruedas de prensa como en redes sociales.